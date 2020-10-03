Ещё 200 человек умерли от коронавируса: сообщение оперативного штаба

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За сутки почти 7 тысяч больных коронавирусом выздоровели; умерли 202 пациента.

За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 202 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 699 человек.



Москва — 3229

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Ростовская область — 255

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Архангельская область — 179

Свердловская область — 179

Ханты-Мансийский АО — 169

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Ставропольский край — 153

Ульяновская область — 148

Ямало-Ненецкий АО — 148

Волгоградская область — 145

Саратовская область — 142

Мурманская область — 133

Алтайский край — 129

Иркутская область — 124

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Хабаровский край — 87

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Ярославская область — 65

Костромская область — 64

Калининградская область — 64

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Новгородская область — 59

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Рязанская область — 55

Курганская область — 54

Тамбовская область — 53

Астраханская область — 53

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Сахалинская область — 52

Республика Ингушетия — 51

Псковская область — 50

Липецкая область — 48

Смоленская область — 47

Тульская область — 47

Республика Башкортостан — 47

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Амурская область — 43

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Магаданская область — 39

Республика Северная Осетия — 37

Чувашская Республика — 30

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Республика Марий Эл — 27

Еврейская АО — 27

Севастополь — 27

Республика Тыва — 22

Чеченская Республика — 6

Ненецкий АО — 1

Чукотский АО — 1



Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек.