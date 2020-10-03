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Ещё 200 человек умерли от коронавируса: сообщение оперативного штаба

сегодня 15:33

Фото pixabay.com

За сутки почти 7 тысяч больных коронавирусом выздоровели; умерли 202 пациента.

За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 202 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 699 человек.

🔸 Москва — 3229
🔸 Санкт-Петербург — 456
🔸 Московская область — 395
🔸 Ростовская область — 255
🔸 Нижегородская область — 227
🔸 Воронежская область — 191
🔸 Архангельская область — 179
🔸 Свердловская область — 179
🔸 Ханты-Мансийский АО — 169
🔸 Кемеровская область — 169
🔸 Красноярский край — 158
🔸 Ставропольский край — 153
🔸 Ульяновская область — 148
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 148
🔸 Волгоградская область — 145
🔸 Саратовская область — 142
🔸 Мурманская область — 133
🔸 Алтайский край — 129
🔸 Иркутская область — 124
🔸 Республика Коми — 119
🔸 Оренбургская область — 119
🔸 Самарская область — 119
🔸 Удмуртская Республика — 110
🔸 Томская область — 110
🔸 Омская область — 109
🔸 Республика Крым — 107
🔸 Тюменская область — 105
🔸 Пензенская область — 101
🔸 Республика Саха (Якутия) — 100
🔸 Орловская область — 99
🔸 Краснодарский край — 98
🔸 Забайкальский край — 98
🔸 Республика Бурятия — 95
🔸 Пермский край — 94
🔸 Ленинградская область — 92
🔸 Челябинская область — 92
🔸 Республика Алтай — 88
🔸 Хабаровский край — 87
🔸 Брянская область — 84
🔸 Республика Дагестан — 83
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 82
🔸 Новосибирская область — 82
🔸 Калужская область — 80
🔸 Кировская область — 80
🔸 Приморский край — 80
🔸 Республика Калмыкия — 77
🔸 Курская область — 75
🔸 Тверская область — 71
🔸 Ивановская область — 70
🔸 Республика Карелия — 70
🔸 Белгородская область — 69
🔸 Ярославская область — 65
🔸 Костромская область — 64
🔸 Калининградская область — 64
🔸 Вологодская область — 60
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 60
🔸 Новгородская область — 59
🔸 Владимирская область — 57
🔸 Рязанская область — 55
🔸 Курганская область — 54
🔸 Тамбовская область — 53
🔸 Астраханская область — 53
🔸 Республика Хакасия — 52
🔸 Сахалинская область — 52
🔸 Республика Ингушетия — 51
🔸 Псковская область — 50
🔸 Липецкая область — 48
🔸 Смоленская область — 47
🔸 Тульская область — 47
🔸 Республика Башкортостан — 47
🔸 Республика Мордовия — 47
🔸 Амурская область — 43
🔸 Республика Адыгея — 40
🔸 Магаданская область — 39
🔸 Республика Северная Осетия — 37
🔸 Чувашская Республика — 30
🔸 Республика Татарстан — 28
🔸 Камчатский край — 28
🔸 Республика Марий Эл — 27
🔸 Еврейская АО — 27
🔸 Севастополь — 27
🔸 Республика Тыва — 22
🔸 Чеченская Республика — 6
🔸 Ненецкий АО — 1
🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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