Ещё 200 человек умерли от коронавируса: сообщение оперативного штаба
Фото pixabay.com
За сутки почти 7 тысяч больных коронавирусом выздоровели; умерли 202 пациента.
За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 202 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 699 человек.
Москва — 3229
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Нижегородская область — 227
Воронежская область — 191
Архангельская область — 179
Свердловская область — 179
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Ставропольский край — 153
Ульяновская область — 148
Ямало-Ненецкий АО — 148
Волгоградская область — 145
Саратовская область — 142
Мурманская область — 133
Алтайский край — 129
Иркутская область — 124
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Удмуртская Республика — 110
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Тюменская область — 105
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Курганская область — 54
Тамбовская область — 53
Астраханская область — 53
Республика Хакасия — 52
Сахалинская область — 52
Республика Ингушетия — 51
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Липецкая область — 48
Смоленская область — 47
Тульская область — 47
Республика Башкортостан — 47
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Амурская область — 43
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Магаданская область — 39
Республика Северная Осетия — 37
Чувашская Республика — 30
Республика Татарстан — 28
Камчатский край — 28
Республика Марий Эл — 27
Еврейская АО — 27
Севастополь — 27
Республика Тыва — 22
Чеченская Республика — 6
Ненецкий АО — 1
Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек.
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