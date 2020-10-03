Ещё пять смертей от коронавируса в Новосибирске: сообщение оперативного штаба 8 октября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразились ещё 92 человека; умерли пять больных.

Публикуем полный текст сообщения оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области 8 октября.

«По данным оперативного штаба на утро 8 октября в регионе выявлено 13 795 случаев COVID-19 (+92 за минувшие сутки), в том числе у 841 ребенка. 12 352 пациента выписаны с выздоровлением (+58 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 51 года и женщины в возрасте 58, 74, 80 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 481 человек.

В отделениях реанимации находится 86 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.

Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 229.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 786 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 564 322 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 552 жителя региона, 46 175 человек сняты с меднаблюдения».