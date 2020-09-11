Фанаты осудили Тимати за новый видеоролик с амурским тигром

Фото и скриншоты видео из аккаунта timatiofficial социальной сети Instagram

Рэпер завёл хищного питомца; последнее видео Тимати с тигром вызвало осуждение подписчиков.

Прошлым летом рэпер Тимати завёл у себя дома настоящего хищника — двухмесячного амурского тигрёнка. Тогда в его социальной сети появилось видео игр с питомцем, которого артист назвал Рони. Спустя четыре месяца Рони значительно вырос, и Тимати вновь поделился роликом с тигром в своём аккаунте Instagram.

В новом ролике запечатлены игры рэпера с тигром, которого он обнимает, лёжа на постели, и ласково называет своей любовью.

Однако подписчики знаменитости написали в комментариях о том, что животному лучше бы жилось в дикой природе, а также выразили свои опасения за жизнь Тимати.

«Любовь до поры до времени»;

«Бред. Это дикое животное, которое хочет быть свободным, а не на поводке. Но до тебя все равно это не дойдет. Свои интересы превыше всего, конечно же»;

«Не забывайте, что это хищник»;

«Тимон, смотри, не стань стар-бургером»;

«Вот это настоящая любовь Тимати! А то все Насти да Алены», — отметили фанаты рэпера (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Сиб.фм).

Напомним, 11 сентября стало известно о расставании Тимати с Анастасией Решетовой.