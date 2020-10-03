ФК «Новосибирск» вышел на первое место после матча с «Волгой»
Фото ФК "Новосибирск"
«Новосибирск» сыграл вничью с ульяновской «Волгой»; сибиряки вышли на первое место турнирной таблицы.
Футбольный «Новосибирск» сыграл вничью с «Волгой» из Ульяновска. Сибиряки провели матч на выезде сегодня, 7 октября.
На некоторое время «Новосибирск» занял первое место в турнирной таблице четвёртой группы ПФЛ. Сибирский клуб ещё не проиграл ни одного матча. Для новосибирского вратаря Николая Цыгана это третья игра без пропущенных мячей.
Следующий матч «Новосибирск» проведёт 14 октября. Сибиряки сыграют с димитровградской «Ладой».
Напомним, посмотреть запись матча можно здесь.
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