Футбол Россия – Швеция 8 октября: время матча, где смотреть, котировки букмекеров

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Товарищеский матч Россия – Швеция пройдёт в Москве; фаворитом считают хозяев.

Сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Швеции 8 октября. Начало игры в 19:15 по московскому времени.

Изначально матч должен был пройти 28 марта, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Стадион будет заполнен лишь на 30 %, а вживую увидеть игру смогут целых 9 тысяч человек.

Тренерский штаб сборной России вновь не сможет рассчитывать на Александра Головина и Алексея Миранчука из-за травм. Также из-за повреждения в состав не попал Фёдор Смолов.

В составе сборной Швеции сильный состав, ряд футболистов выступает в топовых лигах Европы. Шведы – хорошо обученный и сыгранный коллектив.

Букмекеры считают фаворитом товарищеского матча сборную России. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на то, что обе забьют, можно за 1.90.