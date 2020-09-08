ГК "Стрижи" занимает первое место в рейтинге застройщиков Новосибирской области по объёму введённого жилья

Фото пресс-службы ГК «Стрижи»

Группа компаний "Стрижи" возглавляет рейтинг застройщиков Новосибирской области по вводу жилья в 2020 году; в эксплуатацию сдано почти 64 тысячи квадратных метров.

Единый федеральный ресурс застройщиков (ЕРЗ) обновил данные по объёму введённого в 2020 году жилья. В Новосибирской области лидером строительного рейтинга стала ГК "Стрижи", которая ввела почти 64 тысячи квадратных метров жилья. Информация размещена на портале ЕРЗ.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков, в 2020 году "Стрижи" кратно улучшили свои показатели. По сравнению с 2019-м, компания поднялась сразу на 7 позиций вверх.

Ещё один важный показатель рейтинга ЕРЗ — уровень надёжности, который определяется количеством звёзд. Их может быть от одной до пяти, — в зависимости от того, насколько полно и своевременно застройщик выполняет свои обязательства.

Перед покупкой жилья в новостройке любой желающий может проверить предприятие на предмет надёжности. Компании, которые из года в год обеспечивают своевременный ввод строящихся домов в эксплуатацию, получают дополнительные звёзды.

У "Стрижей" таких звёзд уже пять — то есть максимально возможное количество.

Что касается общефедерального рейтинга, то в масштабах страны "Стрижи" находятся на 37 месте. С учётом сложной экономической ситуаци и проблем на строительном на рынке, это более чем высокий результат.

"В лидерах рейтинга быть всегда приятно. Но вдвойне радостно от того, что это не стечение обстоятельств, а результат планомерной и грамотной работы всей нашей команды. Это успех каждого сотрудника — и топ-менеджера, и рядового рабочего на стройке. Лично я испытываю гордость и желание добиваться большего", — прокомментировал Сиб.фм генеральный директор ГК "Стрижи" Игорь Белокобыльский.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что новосибирские "Стрижи" стали единственной в регионе компанией, получившей благодарность от министра строительства России Владимира Якушева.