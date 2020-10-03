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Главаря банды осудили на 25 лет в Новосибирской области

сегодня 17:59

Фото с сайта PIXABAY.COM

Житель Алтайского края застрелил крупного валютчика; отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима.

В Новосибирске суд приговорил к 25 годам в колонии жителя Алтайского края за убийство двоих предпринимателей. Об этом пишут новосибирские СМИ.

В декабре 2001 года в Барнауле осужденный сел к крупному валютчику в автомобиль Mercedes- Benz E-300 и дважды выстрелил в обидчика из пистолета. Тогда добычей злоумышленника стали 15 тысяч долларов. Кроме того, в октябре 2003 года мужчина убил знакомого предпринимателя, чтобы не возвращать долг около 250 тысяч рублей. Позже убийца закопал труп в лесу.

Вердикт суда – 25 лет в колонии строгого режима.

Напомним, ранее пьяный новосибирец едва не убил сожительницу и её годовалого ребёнка

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

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убийство

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