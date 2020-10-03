«Гнилое поколение растёт» новосибирцы затравили семью школьника, на которого напал охранник

Фото с сайта pixabay.com и скриншоты из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте»

Охранник не пускал подростка в школу, заломал ему руку и случайно распылил газовый баллончик; после потасовки новосибирцы устроили семье школьника травлю в интернете.

После конфликта между 14-летним школьником и охранником новосибирцы резко высказались в сторону подростка и его семьи. Они утверждают, что газовый баллончик, которым он хотел напугать охранника, является оружием, поэтому охранник поступил правильно. Свои гневные комментарии сибиряки оставили под видео с потасовкой в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео того самого инцидента

«К юристу обратился? А может к психологу лучше пусть обратится? Чего волыну или самопал не принёс? А может мамане воспитанием заняться? Против кого он собирался перцовый баллончик применять?» – возмутился новосибирец Алексей.



Комментарий Алексея получил наибольший отклик среди пользователей – на момент выхода материала он набрал 187 лайков.

Новосибирец Антон высказался резче других. Он уверен, что школьник спровоцировал охранника.

«Никакого уважения к взрослым, убеждаюсь все чаще, что гнилое поколение растет, в большинстве своем. Говорю не про всех, больше чем уверен, что школотрон дерзил и нормально не мог объяснить, что у него урок и тупо провоцировал», – написал сибиряк.

Жительница Новосибирска Екатерина полностью согласилась с предыдущими комментаторами. Она считает виноватыми в инциденте родителей школьника.

«Родители, вы обалдели мягко говоря! Воспитывайте своих детей, а не вручайте перцовый баллончик, чтоб сам "разбирался" в случае чего. Он даже случай отличить не может от простой задачи», – заявила Екатерина.

Алексей заявил, что полностью поддерживает охранника, а то, что у школьника есть газовый баллончик, неправильно.

«Охранник красава, надо было ещё и пинка дать. В 14 лет с баллоном, а в 15 с травматом, что из него вырастет-то», – написал новосибирец.

Пока в интернете разгораются споры, подросток с матерью обратились к юристу, который займётся этим инцидентом.

Напомним, по версии матери подростка, охранник не пускал её ребёнка в школу, а потом заломил ему руку и случайно распылил газовый баллончик.