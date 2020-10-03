Гололёд на дорогах Новосибирска: массовое ДТП в Калининском районе спровоцировало пробку

Фото и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Авария с участием трёх автомобилей произошла в Новосибирске; водитель не справился с управлением.

Авария с участием трёх автомобилей произошла в Калининском районе Новосибирска. Видеозапись ДТП опубликовала группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Водитель кроссовера Mercedes-Benz M-Klasse, двигаясь по Богдана Хмельницкого в направлении Сухого лога, у кинотеатра «Космос» не справился с управлением. В результате его транспортное средство врезалось в находившийся на травмайных рельсах в ожидании возможности повернуть налево кроссовер. Тот, в свою очередь, задел встречный внедорожник Lexus.

От сильнейшего удара у Мерседеса вырвало левое заднее колесо, авария стала причиной пробки на данном участке дороги в обоих направлениях. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, вчера массовое ДТП тоже привело к пробке в Новосибирске.