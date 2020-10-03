Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Гололёд на дорогах Новосибирска: массовое ДТП в Калининском районе спровоцировало пробку

сегодня 20:09

Фото и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Авария с участием трёх автомобилей произошла в Новосибирске; водитель не справился с управлением.

Авария с участием трёх автомобилей произошла в Калининском районе Новосибирска. Видеозапись ДТП опубликовала группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Водитель кроссовера Mercedes-Benz M-Klasse, двигаясь по Богдана Хмельницкого в направлении Сухого лога, у кинотеатра «Космос» не справился с управлением. В результате его транспортное средство врезалось в находившийся на травмайных рельсах в ожидании возможности повернуть налево кроссовер. Тот, в свою очередь, задел встречный внедорожник Lexus.

От сильнейшего удара у Мерседеса вырвало левое заднее колесо, авария стала причиной пробки на данном участке дороги в обоих направлениях. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, вчера массовое ДТП тоже привело к пробке в Новосибирске.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

ДТП
видео
новосибирск
авария
фото
пробка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80819
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
73248
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31616
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31234
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28702
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27614
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
24979
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса