Гороскоп на 8 октября: высока опасность конфликтов и спорных ситуаций

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Марс сегодня в разрушительном градусе Овна; высока вероятность очень спорных ситуаций, рост конфликтов, драк, бунтарских проявлений, опасность от огня, взрывов, пожаров, а также от холодного и огнестрельного оружия.

Астролог Павел Глоба советует сегодня слушать свой внутренний голос и делать верный выбор, чтобы не упустить счастливый случай. День благоприятен для контактов, знакомств, завязывания связей, но не для начинаний. Это день многовариантности судьбы.

Медицина

Симптомы болезни, возникающей в этот день, просты, а её лечению способствует активный образ жизни. Не рекомендуется лечение болезней органов дыхания, болей в области рук и плеч. Показано лечение заболеваний печени, крови и желчного пузыря, болей в области тазобедренных суставов, проведение донорских процедур.

Приметы

В этот день особо следили за облаками и направлением ветра. Если небо облачное, то обратите внимание на форму облаков, она для вас будет иметь символическое значение. Если, выходя из дому, вы ощутили ветер в спину, день будет удачным. Если же ветер встречный – день будет неудачным. Если ветром унесло бумагу, разбилась посуда в доме – к удаче. Вас преследуют дурные запахи – это знак тревоги. Запахи в этот день являются индикатором того, на что вам нужно обратить внимание. Запах сена, травы означает любовь, для женщин – скорую беременность. Запах цветов – к разоблачению: всё тайное станет явным. Если от вас дурно пахнет – знак вашего осквернения. Ваше тело пахнет весенними цветами (для женщин) или свежескошенным сеном (для мужчин), значит, у вас есть магическая защита, вас защищает ангел-хранитель. Если у вас ветром сдуло шляпу, сумку, зонт, шарф – это является указание того, что вы прошли мимо своего счастья или с вас снята защита. Упасть или увидеть, как кто-то упал, – к потере друга или к срыву какого-то мероприятия в этот день, не будет дороги. Увидеть много дыма – знак порчи. Что-то падает сверху рядом с вами – к несчастиям для ваших близких людей.

Сновидения

Вещие сны, сбываются быстро, трактуются прямо. Увидеть несколько снов подряд – знак благоприятных перемен в жизни. Видеть огонь – к удаче и помощи. Видеть деревья, быть в лесу – к новым знакомствам и покровительству. Купаться в воде, видеть воду – к болезни; если вы видите себя в лодке – может быть даже к смерти. Дождь – знак исцеления и защиты. Ощущать ветер, летать во сне, видеть радугу, облака – знак помощи и покровительства. Быть одетым в белые одежды или видеть белое – к нищете, позору.

Пища

Рекомендуется легкая пища: салаты, зелень, орехи, семечки, фасоль, косточковые фрукты, сухие пресные ячменные лепешки с изюмом, тертой корицей, имбирем. Ритуальной едой считается проросший ячмень. Хорошо есть как можно больше овощей и фруктов, пить чай, пиво, а также вино, но только белое и легкое. Не рекомендуется мясо.

Одежда

Предпочтите неяркие, размытые тона. Избегайте пестрого (красного и оранжевого).