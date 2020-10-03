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Грузовик столкнулся с «Газелью» в Новосибирской области: один из водителей погиб на месте

сегодня 15:08

Фото Госавтоинспеции по Новосибирской области

Страшная авария произошла в Новосибирской области; поздно ночью столкнулись два грузовика.

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП в Тогучинском районе. Об этом сообщила Госавтоинспекция по региону.

«7 октября в 23:30 в Тогучинском районе на 139-м км автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» 46-летний водитель автомобиля «Газель», следовавший в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН, двигавшимся во встречном направлении.

В результате происшествия водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции начали проверку и устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, трёхлетняя малышка пострадала в ДТП в Новосибирске.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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