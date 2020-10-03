Хеллоуин-2020: какого числа в этом году будет праздник и при чём здесь День всех святых

Фото pixabay.com

В последний день октября жители многих стран мира отмечают Хеллоуин; считается, что праздничной ночью на поверхность выходит вся нечистая сила.

Хеллоуин – не переходящий праздник. Он отмечается каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых.

Католики отмечают ежегодно День всех святых 1 ноября — праздник, имеющий ранг великого торжества, он посвящён почитанию всех святых, которые, начиная с первых веков христианства, услышав Слово Божие, приняли Его в своё сердце и спасли свои души, следуя за Христом.

В православной церкви дата праздника является переходящей — День всех святых православные празднуют в следующее воскресенье после Троицы.

Хеллоуин – это, наоборот, праздник нечисти, которая выходит на землю перед Днём всех святых. Хеллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является. С конца XX века в ходе процесса глобализации мода на атрибутику Хеллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы и в СНГ. Хеллоуин неформально отмечается в некоторых других странах, например в Японии, Великобритании, Южной Корее, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии, в ряде островных стран Океании.

Для России Хеллоуин — экзотический и неоднозначный праздник. Согласно социологическим опросам Левада-Центра 2016 года, четверо из пяти опрошенных россиян знают о празднике, но лишь один из двадцати опрошенных планирует праздновать его. Тем не менее в этот день в некоторых городах проходят шествия в «пугающих» карнавальных костюмах и тематические вечеринки с «вампирами» и «ведьмами». Правда, в этом году из-за пандемии коронавируса их проведение под вопросом.

Слово «Хеллоуин» впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы All-Hallows-Even (с англ. — «Вечер всех святых»); по-шотландски читается как «хеллувин». Возможно, поэтому Хеллоуин некоторые путают с Днём святых.

Большинство символов праздника имеет долгую историю. Одним из самых знаменитых атрибутов является тыквенный фонарик, или светильник Джека, — он представляет собой полую тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть.

Облачение в карнавальные костюмы — сравнительно недавно возникший элемент праздника. Впервые ношение маскарадных костюмов на Хеллоуин зарегистрировано в 1895 году в Шотландии, когда дети в масках ходили по домам и получали конфеты, пирожные, фрукты и деньги.

До сих пор считается, что в ночь Хеллоуина над землей властвуют тёмные силы, и чтобы они не навредили людям, их надо задабривать криками, карнавальными шествиями и костюмами. Люди предстают в образе бесов, вампиров и ведьм, чтобы духи тьмы не догадались, кто перед ними на самом деле.