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ХК «Сибирь» — «Салават Юлаев»: итоги второго периода в матче 8 октября

вчера 22:31

Фото хк «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» сегодня играет против уфимского «Салавата Юлаева»; новосибирцы ведут в счёте с отрывом в одну шайбу.

ХК «Сибирь» ведёт в счёте по итогам второго периода матча против «Салавата Юлаева». Игра проходит в Уфе сегодня, 8 октября.

Вторая двадцатиминутка началась с доминирования сибиряков со счётом 2:0, однако спустя две минуты ворота «Сибири» поразил Баранов. Ещё через 7 минут уфимская команда сравняла счёт благодаря голу Воробьёва.

Ответа от новосибирцев не пришлось долго ждать — за пять минут до окончания периода гости забросили шайбу и вновь повели в счёте. Удаление Шашкова на две минуты за задержку клюшки игрока «Салавата» уфимцы не сумели использовать для того, чтобы сравнять счёт.

Итог второго периода — 3:2 в пользу «Сибири».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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