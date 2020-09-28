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«Хочу быть мочалкой в твоей ванной»: Митя Фомин взбудоражил поклонниц фото в стиле ню

сегодня 10:15

Фото из Instagram Мити Фомина

Певец из Новосибирска Митя Фомин продолжает демонстрировать спортивное тело; на этот раз исполнитель опубликовал в своём Instagram фото из ванной – от полного обнажения его спасала только мыльная пена.

Российский исполнитель Митя Фомин в очередной раз порадовал поклонниц откровенными фото. На свежих снимках певец запечатлел себя в ванной с густой мыльной пеной. Подписчицы в Instagram отреагировали ожидаемо — тысячи лайков и сотни восхищённых комментариев.

«Красив как бог», «Хочу быть мочалкой в твоей ванной», «Аполлон», «Почему так много пены», «Забыла, что хотела сделать», — пишут под фото восторженные поклонницы.

Негативные отзывы, впрочем, тоже нашлись. Некоторые упрекают Фомина в том, что «ему больше нечем похвастать», и в том, что «публичному человеку некрасиво так себя вести».

Напомним, ранее подписчики назвали Фомина «престарелым павианом» за чрезмерное увлечение голыми селфи.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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