Иконы и церковную утварь будут продавать в Новосибирске 6 дней

Фото из группы «Новосибирская митрополия» в социальной сети «ВКонтакте»

Выставка-форум «Покровская осень» пройдёт в Новосибирске; гостям напомнили об обязательном масочном режиме во время посещения.

Осенняя православная межрегиональная выставка-форум «Покровская осень» пройдёт в Новосибирске с 14 по 19 октября. Заявки на участие подали около 150 церковных и светских организаций из более чем 50 населённых пунктов России, а также представители Русской Православной Церкви. Об этом сообщается в группе Новосибирской митрополии в соцсети «ВКонтакте».

По словам организаторов, выставка будет работать 6 дней.

«Можно будет познакомиться с православным искусством, литературой, бытом, а также приобрести церковную утварь, книги, иконы, художественные изделия, записи лекций, фильмов, духовной музыки, сувениры и монастырские изделия», — сказали в пресс-службе митрополии.



Духовным центром выставки вновь будет икона Божией Матери «Иверская» храма в честь иконы «Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» на станции Мочище, Новосибирской области. Ежедневно в 12 часов перед святыней будут служиться молебны.



В рамках мероприятий выставки пройдут встречи с православными писателями, преподавателями, священниками и деятелями культуры, будут демонстрироваться фильмы.



Выставка будет проходить в самом центре Новосибирска, на втором этаже здания ЦУМ «Новосибирск», по адресу проспект Димитрова, 5. Режим работы — с 10:00 до 19:00, вход свободный.

Организаторы также напомнили, что вход на выставку возможен только при наличии у посетителей масок и перчаток.

Напомним, в июне сибирский Левша создал мини-икону.