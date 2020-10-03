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Из-за гололёда в Новосибирске участились массовые ДТП: крупная авария блокировала движение по Винаповскому мосту

сегодня 20:27

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске участились массовые ДТП; гололёд на дорогах мегаполиса приводит к авариям.

ДТП с участием по меньшей мере трёх машин блокировало движение по Винаповскому мосту. Снимок происшествия опубликовала группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

При движении в сторону Петухова столкнулись седан ВАЗ-2107 и по меньшей мере две иномарки. Автомобили участников аварии заняли обе полосы в указанном направлении.

В целом обстановка на дорогах мегаполиса остаётся сложной. На ряде улиц образовался гололёд, который приводит к мелким ДТП. Интенсивность заторов оценивается сервисом «Яндекс.Карты» в 7 баллов.

Напомним, сегодня массовая авария в Калининском районе Новосибирска попала в объектив видеорегистратора.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

ДТП
пробки
новосибирск
авария
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гололёд

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