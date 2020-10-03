Из-за коронавируса посещаемость ТЦ в Новосибирске упала на четверть

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На фоне второй волны коронавируса новосибирцы стали реже ходить в торговые центры; эксперты надеются, что трафик восстановится к Новому году.

В Новосибирске из-за роста числа больных коронавирусом снижение посещаемости торговых центров упало на 26 %. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на президента консалтинговой группы Watcom Романа Скороходова.

Он отметил, что это нехарактерная динамика, поскольку обычно в это время проходят сезонные распродажи. Однако Скороходов прогнозирует, что трафик восстановится к Новому году.

Также серьёзное падение посещаемости ТЦ зафиксировано в Москве и Казани (на 22 %), Санкт-Петербурге (на 24 %), Красноярске (32 %).

Напомним, из-за коронавируса в Москве хотят закрыть торговые центры и кинотеатры.