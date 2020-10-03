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Из-за коронавируса жителей Подмосковья просят воздержаться от поездок в общественном транспорте

сегодня 03:10

Фото из открытых источников

Всплеск заболеваемости коронавирусом вынуждает региональные власти призывать население к ограничениям; губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратился к жителям.

В собственном Instagram глава Подмосковья Андрей Воробьёв призвал граждан максимально ограничить пользование общественным транспортом, и отправляться в поездку только в крайнем случае. Особенно это касается группы риска – граждан возраста 65+.

В Московской области коронавирусом заразились 74 076, вылечились 56 610, умерло 1 351 человек.

Напомним, по состоянию на 8 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 703 случая коронавирусной инфекции.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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