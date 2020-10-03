Как подготовить авто к зиме и когда лучше менять шины: советы профессионалов

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Зима напомнила о себе в этом году очень рано. Первые хлопья снега появились уже в сентябре, и чем холоднее на улице, тем актуальнее вопрос: пора ли «переобувать» машину?

Известно, что своевременная смена резины на автомобиле позволяет обеспечить лучшую управляемость и безопасность на дорогах. Если вы ещё не купили зимние шины – самое время сделать это.

Число аварий на дорогах Новосибирска с появлением первого снега и гололёда резко увеличилось. Не провоцируйте аварийную ситуацию и не отмечайте день жестянщика — позаботьтесь о смене шин вовремя.

«Мы советуем сравнивать предложения от разных магазинов и выбирать самое выгодное. К примеру, мы покупателям зимних шин дарим комплексный шиномонтаж», — рассказал директор магазина «Сезон колёс» Артём Кузнецов.

Когда «переобуться»?

Производители шин дают чёткие рекомендации по переходу на зимние шины: при снижении среднесуточной температуры ниже +7 градусов. При такой температуре летние шины дубеют, становятся жёсткими и хуже ведут себя даже на сухом чистом асфальте, не говоря уже о мокром покрытии со снегом или наледью.

«Если вы купили новый комплект шипованной резины, обязательно нужно сделать обкатку, чтобы не растерять шипы за первый сезон, советуют в компании «Сезон Колёс». — И здесь важно знать, что обкатка должна производиться на сухом асфальте, не засыпанном снегом, в прохладную погоду, не ниже 7 градусов холода. Не надо ждать выпадения снега, чтобы переобуть автомобиль».

Пробную поездку следует выполнять на скорости около 60 км/ч, чтобы соблюдать максимальный режим безопасности. На такой скорости нужно проехать 500 километров.

При этом процессе обкатки следует избегать резких поворотов, торможений, разгонов. Спокойный режим движения обеспечит притирание всех шипов в нужном положении.

Важный аргумент для покупки шин до выпадения снега – это очереди как в магазинах, так и на шиномонтажных мастерских.

Поэтому уже сейчас задумайтесь о «переобувке» своего автомобиля.

Что лучше: всесезонные колёса или «шипы»?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала необходимо определить условия эксплуатации вашего автомобиля.

«Существует два основных вида шин: шипованные и фрикционные. Последние, в свою очередь, разделяются на шины скандинавского и европейского типа. В итоге получается всего три разновидности зимних шин, каждая из которых имеет собственные преимущества и недостатки и подходит для определённых климатических условий», — поясняет Артём Кузнецов.

Шипованные шины обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием и эффективное торможение. Подойдут для сибирских зим. Если такие шины эксплуатировать по сухому асфальту, они лишаются своих преимуществ и быстро стираются.

Фрикционные шины скандинавского типа рассчитаны на эксплуатацию при низких температурах и большом количестве снега и обеспечивают необходимое сцепление с дорогой за счёт множества ламелей на протекторе, которые продавливают снег и наст. Подойдут для заснеженных районов, но с такими нужно быть осторожнее с вхождением в повороты, а также резкими ускорениями и торможениями.

Фрикционные шины европейского типа созданы для регионов с мягкими и влажными зимами. И для сибирских зим они не подойдут.

Когда покупать новые шины и на что обратить внимание?

На состояние резины влияет не только манера езды, но и условия, в которых вы её хранили, поясняет эксперт. Если комплект зимней резины провёл лето на балконе, на него попадал солнечный свет, то такие шины прослужат меньше заявленного производителем срока.

«При осмотре прежде всего обратите внимание, есть ли на ней повреждения: порезы, проколы. Далее обращаем внимание на остаточную глубину протектора. При эксплуатации по заснеженных дорогах остаточная глубина протектора должна быть не менее 5-7 мм», — советуют в «Сезоне колёс».

Также обратите внимание на количество шипов. Можно сделать дошиповку шин.

Размер зимних (впрочем, как и летних) шин необходимо выбирать, ориентируясь на рекомендации производителя автомобиля. Не следует брать шины намного больше по ширине.

При этом при передвижении по заснеженной местности или в гололёд лучше использовать более мягкие шины. На ощупь этот параметр определить тяжело, но кое-что может подсказать специалист.

«Часто более эффективными при езде зимой оказываются шины, обладающие асимметричным рисунком поверхности, при этом, например, внешняя часть колеса отвечает за движение по асфальтовому покрытию, а внутренняя – по снегу. Необходимо только правильно установить их в соответствии с маркировкой», — рассказали в «Сезоне колёс».

Эти несложные моменты помогут вам внимательно подойти к выбору шин, так как именно данная составляющая вашего авто является основой безопасности на зимней дороге.

Готовя автомобиль к зиме, помните: отдавать предпочтение лучше проверенным производителям, зарекомендовавшим себя на рынке. Не стоит брать б/у шины – ведь это всегда «кот в мешке». В разборе не видны грыжи и некоторые повреждения.

Избежать таких сюрпризов можно, если доверять опытным продавцам.

Интернет-магазин «Сезон колёс»:

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