Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Как подготовить свой иммунитет к атаке коронавируса: советы врача

сегодня 13:49

Фотографии с сайта pixabay.com

Врач-инфекционист рассказал, как укрепить свой организм; важно подготовить свой иммунитет к вирусной атаке.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, как снизить нагрузку на организм во время активности вирусов. Советы врача по подготовке иммунитета к вирусной атаке передаёт «Радио 1».

По словам Евгения Тимакова, ключевым способом защиты от вирусных атак является увлажнение слизистой носа. Специалист рекомендует после возвращения с улицы всегда тщательно умываться и промывать нос физраствором.

Врач заявил, что это поможет смыть вирусы, которые не успели попасть в слизистую и там распространиться.

Также во время пандемии Евгений Тимаков советует придерживаться здорового питания, принимать витамин D и поддерживать высокий уровень физической активности.

Напомним, вчера задыхающаяся после коронавируса сибирячка обвинила своего лечащего врача в халатности.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

врач
советы
коронавирус
иммунитет
рекомендации

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80666
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
72586
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31149
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28637
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27519
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
24928
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23123
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября