Как подготовить свой иммунитет к атаке коронавируса: советы врача

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Врач-инфекционист рассказал, как укрепить свой организм; важно подготовить свой иммунитет к вирусной атаке.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, как снизить нагрузку на организм во время активности вирусов. Советы врача по подготовке иммунитета к вирусной атаке передаёт «Радио 1».

По словам Евгения Тимакова, ключевым способом защиты от вирусных атак является увлажнение слизистой носа. Специалист рекомендует после возвращения с улицы всегда тщательно умываться и промывать нос физраствором.

Врач заявил, что это поможет смыть вирусы, которые не успели попасть в слизистую и там распространиться.

Также во время пандемии Евгений Тимаков советует придерживаться здорового питания, принимать витамин D и поддерживать высокий уровень физической активности.

Напомним, вчера задыхающаяся после коронавируса сибирячка обвинила своего лечащего врача в халатности.