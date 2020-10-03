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Канадский форвард ХК «Сибирь» лёг на операцию и больше не сыграет

сегодня 15:42

Фото ХК «Сибирь», с сайта PIXABAY.COM

Травму Эрик О`Делл получил в матче с «Северсталью»; на восстановление игроку потребуется около 3 месяцев.

Нападающий ХК «Сибирь» Эрик О`Делл получил травму и больше не сыграет в 2020 году. Об этом сообщается в группе команды в социальной сети «ВКонтакте».

Травму канадский форвард новосибирцев получил в матче с череповецкой «Северсталью» в Новосибирске. После медицинского обследования выяснилось, что игроку потребуется операция. После неё Эрик О`Делл будет восстанавливаться около трёх месяцев.

«Ждём Эрика на льду уже в 2021 году. Скорее восстанавливайся!» — написали в пресс-службе клуба.

Напомним, уже сегодня, 8 октября, «Сибирь» проведёт выездной матч против «Салавата Юлаева».

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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хоккей

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