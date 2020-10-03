Кино в Новосибирске: афиша на 08-11 октября

Фото kinopoisk.ru

На этой неделе Нагиев и Стоянов играют русских эмигрантов в Америке, Лиам Нисон пытается завязать с воровством, однако федералы решают убить его, чукотский охотник планирует попасть в Америку, чтобы найти девушку из эротического чата.

«Гудбай, Америка»

Комедия, мелодрама

Дмитрий Нагиев и Юрий Стоянов в комедии про эмигрантов в США. Главная истина ленты: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

Аврора, проспект Карла Маркса, 49

Голден Синема, улица Курчатова, 1, ТРК «Голден Парк»

Горизонт, ул. Бориса Богаткова, 266

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Победа, ул. Ленина, 7

Орион (Бердск), г. Бердск, ул. Островского, 69

«Честный вор»

Триллер, боевик, драма

Лиам Нисон играет профессионального вора, решившего завязать. Однако продажные копы и федералы мешают ему.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

Голден Синема, улица Курчатова, 1, ТРК «Голден Парк»

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»,

Победа, ул. Ленина, 7

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал Парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

«Первая ведьма»

Фэнтези, ужасы

Молодой парень Бен с отцом приезжают на отдых в приморский городок. Однако их соседи приводят из леса древнее зло. Главным героям придётся противостоять адскому полчищу.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»,

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Победа, ул. Ленина, 7

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал Парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»

«Кто не спрятался»

Ужасы, триллеры

Две молодые пары арендовали роскошную виллу у океана. Но вместо шикарного отдыха за ними начинают следить и играть в кошки-мышки.

Где посмотреть:

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал Парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»

«Падение»

Драма

Вигго Мортенсен дебютировал в качества режиссёра и снял ленту о том, как престарелый отец и сын пытаются ужиться вместе.

Где посмотреть:

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал Парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Победа, ул. Ленина, 7

«Kitoboy»

Драма, приключения

Чукотский охотник Алёшка влюбляется в девушку из секс-чата. Он узнаёт, что она живёт в Детройте и решается на авантюру. Фильм завоевал призы Венецианского фестиваля и «Кинотавра».

Где посмотреть:

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал Парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Победа, ул. Ленина, 7

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»

«Погребальные байки»

Ужасы, фэнтези

Молодая девушка устраивается на работу в похоронное бюро. Местный гробовщик рассказывает ей самые жуткие истории.

Где посмотреть:

Аврора, проспект Карла Маркса, 49

Орион (Бердск), г. Бердск, ул. Островского, 69

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал Парк»

Горизонт, ул. Бориса Богаткова, 266

«Генерал де Голль»

Драма, биография, история

История генерала де Голля, ставшего голосом сопротивления во Второй мировой войне. В фильме делается акцент на поддержку его жены.

Где посмотреть:

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Победа, ул. Ленина, 7

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Лучшие годы»

Драма

История нескольких друзей — от юности до зрелости.

Где посмотреть:

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Фрида Кало»

Документальное кино

История великой художницы Фриды Кало, ставшей иконой феминизма. В ленте творчество художницы комментируют кураторы и искусствоведы, а также звучат её собственные слова.

Где посмотреть:

Победа, ул. Ленина, 7

«Таинственные импрессионисты»

Документальное кино

Фильм посвящён выставке «Тайные импрессионисты» в римском Палаццо Бонапарте.

Где посмотреть:

Победа, ул. Ленина, 7

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Гномы в деле!»

Мультфильм

История соперничества гномов в кондитерском деле.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Победа, ул. Ленина, 7

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Пингвинёнок Пороро. Пираты острова сокровищ»

Мультфильм

Пороро с друзьями отправляется в путешествие на корабле в поисках легендарного сокровища. Его ждут удивительные встречи с коварными пиратами и самим капитаном Сильвером.

Где посмотреть:

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»