Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 8 октября

Фото оперативного штаба

Ещё 82 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались три пациента.

По состоянию на 8 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 703 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 82 человека, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались три пациента. Это мужчины в возрасте: 40 лет, 42 года и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 476 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 63 человека. На ИВЛ – 9 пациентов.