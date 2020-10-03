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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 8 октября

сегодня 00:41

Фото оперативного штаба

Ещё 82 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались три пациента.

По состоянию на 8 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 703 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 82 человека, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались три пациента. Это мужчины в возрасте: 40 лет, 42 года и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 476 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 63 человека. На ИВЛ – 9 пациентов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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