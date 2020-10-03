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Коронавирус убивает потенцию мужчин, заявили учёные

сегодня 15:06

Фото с сайта pixabay.com

Учёные установили, что подвижность сперматозоидов у переболевших коронавирусом снизилась; ключевым последствием может стать бесплодие.

Названо неожиданное последствие коронавируса для мужчин. Исследование опубликовала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Как пишет РБК, учёные установили, что коронавирус может повлиять на репродуктивную функцию мужского организма. Они ссылаются на данные израильских врачей, которые установили, что даже у переболевших коронавирусом в лёгкой форме мужчин снизилась подвижность сперматозоидов на 50 %. В перспективе это может привести к бесплодию у представителей сильной половины человечества.

Напомним, ранее в Новосибирской области за сутки выявили ещё 92 пациентов с коронавирусом.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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