Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 октября - глава Европарламента ушёл на карантин, стала известна стоимость лечения Трампа, а Евросоюз пообещал Украине вакцину

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Глава Европарламента ушёл на карантин, стала известна стоимость лечения Трампа, а Евросоюз пообещал Украине вакцину; эти и другие новости – в событиях дня на Сиб.фм.

К 9 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 36 467 137 человек, из которых 1 066 447 умерли, 27 359 287 выздоровели.

500 тысяч доз лекарства поставят из США в Евросоюз

Европейская комиссия подписала контракт с американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences. Она должна будет поставить в Евросоюз 500 тысяч доз лекарства ремдесивир, которым лечат пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте комиссии.

Контракт предполагает, что Gilead может увеличить поставки свыше 500 тысяч курсов лечения. В закупках участвуют 36 государств, включая все страны Евросоюза и Европейской экономической зоны, Великобританию, а также Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину. В качестве участника ЕК отдельно указала и Косово.

Глава Европарламента ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса

Сегодня на самоизоляцию после контакта с больным COVID–19 коллегой ушёл председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом он сообщил на своей страничке в Twitter.

Сассоли пишет, что чувствует себя хорошо, но узнав о том, что один из его коллег получил положительный тест на коронавирус, он поспешил самоизолироваться.

Украине поможет Евросоюз

Европейский союз пообещал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.

«Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у учёных», — написал Зеленский.

Стоимость лечения Трампа

Издание The New York Times пишет о том, что стоимость лечения американского президента Дональда Трампа от коронавируса превысила 100 000 долларов.

Зарубежное издание учло стоимость анализов, использование сыворотки на основе антител, а также затраты на процедуры и медикаменты, применение которых не покрывается стандартной медицинской страховкой.

Кроме того, в список расходов вошла транспортировка пациента в Военно-медицинский центр из Белого дома и обратно на частном вертолёте.

Напомним, сегодня врач дал рекомендации по укреплению иммунитета к коронавирусу.