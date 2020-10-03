Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 8 октября

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В Новосибирске за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом; умерли пять заболевших.

За сутки в Новосибирской области снова заразились более 90 человек. Общее количество заражённых превысило 13,7 тысяч.

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За сутки в Новосибирской области выявили 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба на утро 8 октября, в регионе зарегистрировано 13 795 случаев COVID-19. В общем числе заболевших 841 ребёнок. 12 352 человека выписаны с выздоровлением (+58 за сутки).

Умерли пять пациентов

Скончались ещё пять человек: мужчина в возрасте 51 года и женщины в возрасте 58, 74, 80 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерл 481 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 86 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.

Дети и взрослые в больницах

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 2 229 человек.

В больницы районов области госпитализированы 786 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Госпитализировано 33 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе с подтверждённым диагнозом.

Перевод учащихся ВКИ НГУ на дистанционку

В Новосибирске учеников высшего колледжа информатики НГУ перевели на дистанционное обучение. По информации пресс-службы университета, это сделано, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди учащихся и преподавателей ВКИ НГУ. Дети будут учиться из дома до 8 ноября включительно.