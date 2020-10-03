Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 9 октября – угроза остановки транспортного сообщения, запрет на концерты и заявление Кремля
Фотографии с сайтов pixabay.com и wikipedia.org
Угроза остановки транспортного сообщения, запрет на концерты, заявление Кремля; эти и другие главные новости дня в обзоре Сиб.фм.
К 9 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 248 619 человек, из которых 21 865 — умерли, 995 275 — выздоровели.
Обеспокоенность Кремля
Кремль обеспокоен динамикой роста случаев коронавируса в мире — признал преcс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В этой связи он напомнил, что российские регионы продолжают осуществлять свои особые полномочия по эпидемиологическим режимам в условиях пандемии.
По его словам, каждый россиянин, исходя из ситуации с коронавирусом, должен делать для себя выводы о необходимости ношения медицинских масок и соблюдению других гигиенических и санитарных норм.
«В противном случае цифры будут расти ещё быстрее, и, тогда как раз руководителям регионов на местах придётся думать о том, как эту динамику выправлять», — пояснил Песков.
Рекомендации главам регионов
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Николай Брико заявил о необходимости отредактировать графики работы предприятий в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что это нужно сделать для сведения к минимуму контактов между людьми.
Специалист также отметил, что стоит скорректировать время начала и завершения рабочего дня в ряде организаций. Такая мера позволит уменьшить пассажиропоток в транспорте в час пик и снизить темпы распространения коронавируса.
Призыв МИД
МИД РФ в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой призывает россиян тщательнее планировать свои поездки за рубеж, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«В связи с нарастающим ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, в том числе в традиционно рейтинговых у наших туристов странах, хотели бы обратиться с просьбой тщательно подходить к планированию своих поездок за рубеж. В сегодняшних условиях возрастают риски ужесточения зарубежными странами внутренних карантинных рестрикций», — сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, также есть угроза частичной или полной остановки транспортного сообщения.
Патриарх на карантине
Глава Русской православной церкви Патриарх московский и всея Руси Кирилл отправился на карантин после контакта с больным с коронавирусом. Такое заявление сделано на сайте РПЦ.
Запрет на концерты
В Госдуме предложили до конца года запретить проведение концертов в барах и кафе. Соответствующее письмо депутат Евгений Фёдоров направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает RT.
По мнению Фёдорова, проведение музыкальных концертов в барах и кафе в нынешних условиях создаёт предпосылки для распространения коронавируса. В связи с этим он предложил рассмотреть целесообразность введения запрета на проведение музыкальных концертов в предприятиях общепита до конца текущего года.
Напомним, сегодня общественники потребовали закрыть все школы Новосибирска на карантин из-за коронавируса.
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