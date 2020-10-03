Кремль обратился к россиянам из-за второй волны коронавируса

Фото пресс-служба администрации президента РФ

Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса; Песков признал бедственность ситуации в связи с ухудшающейся эпидобстановкой в РФ.

Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьёзной обеспокоенности. И в это неспокойное для всей страны время россиянам нужно как никогда мобилизоваться и быть максимально внимательными к своему здоровью Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусной инфекцией в РФ представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

«Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти ещё быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придётся думать о том, как эту динамику выправлять», — обратился Песков к гражданам страны.

Представитель Кремля напомнил, что в России уже произведена мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности пандемии и это позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в России выявили свыше 11,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых инфицированных в Москве (3323), Санкт-Петербурге (461) и Московской области (433). Также за сутки 191 пациент с коронавирусом умер, 7054 человека выздоровели.

Напомним, глава Русской православной церкви Патриарх московский и всея Руси Кирилл отправился на карантин после контакта с больным с коронавирусом.