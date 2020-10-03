Кузбасских болельщиков пустили на соревнования в закрытых помещениях

Фото pixabay.com

Зрителей будут пускать на спортивные соревнования в Кузбассе; изменение действует до конца октября.

В Кемеровской области болельщикам разрешили присутствовать на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кузбасса.

При этом отмечается, что залы должны быть заполнены максимум на 30%. Изменения касаются официальных календарных матчей, которые проводят профессиональные спортивные лиги на территории региона.

Во время соревнований нужно соблюдать требования Роспотребнадзора: ежедневно обрабатывать зрительские места и другие контактные поверхности, болельщики должны соблюдать социальную дистанцию. Нововведение действует до конца октября.

Напомним, в Кузбассе выявили массовый очаг коронавируса среди трудовых мигрантов.