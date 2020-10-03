Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Кузбасских болельщиков пустили на соревнования в закрытых помещениях

сегодня 08:01

Фото pixabay.com

Зрителей будут пускать на спортивные соревнования в Кузбассе; изменение действует до конца октября.

В Кемеровской области болельщикам разрешили присутствовать на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кузбасса.

При этом отмечается, что залы должны быть заполнены максимум на 30%. Изменения касаются официальных календарных матчей, которые проводят профессиональные спортивные лиги на территории региона.

Во время соревнований нужно соблюдать требования Роспотребнадзора: ежедневно обрабатывать зрительские места и другие контактные поверхности, болельщики должны соблюдать социальную дистанцию. Нововведение действует до конца октября.

Напомним, в Кузбассе выявили массовый очаг коронавируса среди трудовых мигрантов.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

соревнования
Кузбасс
болельщики

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80477
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
70988
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31032
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28551
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27406
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
24871
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23045
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября