Lexus приземлился на штыри арматуры в Новосибирске: как спасатели вытаскивали водителя

Фото из Telegram-канала СГК, видео из группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте

Новосибирские спасатели обнародовали подробности ночного ДТП с участием белого «Лексуса»; водитель внедорожника, который провалился в строительный котлован, был пьян.

Водитель «Лексуса», провалившегося в строительный котлован у метро «Золотая Нива» в Новосибирске, находился в состоянии опьянения. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали в службе, инцидент произошёл в начале пятого утра.

«Водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не заметил пластиковых ограждений и предупреждающих знаков. Скорость автомобиля была высокой, поэтому он буквально пролетел над открытым участком теплотрассы около 8 метров и только после упал на арматуру», — говорится в сообщении МАСС.

Уже на месте спасатели обнаружили, что внедорожник был буквально нанизан на штыри арматуры. Однако водитель не пострадал — он отделался мелкими ушибами и разбил нос. Ему помогли покинуть иномарку и передали медикам скорой помощи.

Спасатели МАСС напомнили новосибирцам, что в городе проводится много мелких ремонтов дорог.

«Разрытые участки теплотрасс огораживаются, ставятся предупреждающие знаки, вешается освещение. Тем не менее в ночное время суток, когда видимость на дороге недостаточна, внимание рассеивается и усталость повышается, от водителя транспортного средства требуется особая внимательность и осторожность», — сказали в службе.

В то же время в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании сообщается, что траншея на улице Богаткова, где ведётся строительство теплотрассы, была освещена и огорожена, но это не помогло.

«Обстоятельства уточняем», — говорится в канале.

Напомним, утром 8 октября перевернувшаяся «Газель» заблокировала движение на одной из улиц Новосибирска.