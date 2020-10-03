Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Lexus приземлился на штыри арматуры в Новосибирске: как спасатели вытаскивали водителя

сегодня 10:39

Фото из Telegram-канала СГК, видео из группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте

Новосибирские спасатели обнародовали подробности ночного ДТП с участием белого «Лексуса»; водитель внедорожника, который провалился в строительный котлован, был пьян.

Водитель «Лексуса», провалившегося в строительный котлован у метро «Золотая Нива» в Новосибирске, находился в состоянии опьянения. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали в службе, инцидент произошёл в начале пятого утра.

«Водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не заметил пластиковых ограждений и предупреждающих знаков. Скорость автомобиля была высокой, поэтому он буквально пролетел над открытым участком теплотрассы около 8 метров и только после упал на арматуру», — говорится в сообщении МАСС.

Уже на месте спасатели обнаружили, что внедорожник был буквально нанизан на штыри арматуры. Однако водитель не пострадал — он отделался мелкими ушибами и разбил нос. Ему помогли покинуть иномарку и передали медикам скорой помощи.

Спасатели МАСС напомнили новосибирцам, что в городе проводится много мелких ремонтов дорог.

«Разрытые участки теплотрасс огораживаются, ставятся предупреждающие знаки, вешается освещение. Тем не менее в ночное время суток, когда видимость на дороге недостаточна, внимание рассеивается и усталость повышается, от водителя транспортного средства требуется особая внимательность и осторожность», — сказали в службе.

В то же время в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании сообщается, что траншея на улице Богаткова, где ведётся строительство теплотрассы, была освещена и огорожена, но это не помогло.

«Обстоятельства уточняем», — говорится в канале.

Напомним, утром 8 октября перевернувшаяся «Газель» заблокировала движение на одной из улиц Новосибирска.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Новосибирская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80554
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
71914
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31095
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28589
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27455
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
24894
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23078
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября