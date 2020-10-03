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Мать с двумя детьми из Омска пропала на отдыхе в Турции

сегодня 15:16

Инцидент. Омск

Женщина не выходит на связь с 15 сентября; родные просят помощи в поиске.

В Турции пропала мать с двумя детьми, пост отчаяния опубликован в сообществе «Инцидент.Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

34-летняя Ольга Костина 15 сентября отправилась на отдых в Турцию с 7-летней дочкой и 5-летним сыном. Из Омска в курортный регион женщина отправилась через Москву. Уже почти месяц женщина не выходит на связь с родными. По предварительной информации, омичка и дети могут находиться в городе Трабзон.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 8-904-072-80-15 (мама пропавшей) и 8-938-405-98-62 (сестра пропавшей).

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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