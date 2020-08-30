Месси получил шанс досрочно покинуть ненавистную ему «Барселону»

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У Месси появился шанс досрочно покинуть «Барселону»; у сине-гранатовых серьёзные финансовые проблемы.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил шанс досрочно покинуть команду. Об этом сообщает Marca со ссылкой на инсайдера в руководстве каталонского футбольного гранда.

По информации источника издания, руководство сине-гранатовых из-за финансовых проблем ведёт переговоры с футболистами о сокращении зарплат. Если это произойдёт, то по местному законодательству Месси и другие игроки получат возможность в январе расторгнуть контракты в одностороннем порядке без штрафных санкций.

Покинуть каталонцев в конце лета Месси решил из-за недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8.

4 сентября аргентинский форвард заявил, что останется в «Барселоне». По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту, который истекает летом следующего года, принял решение остаться в команде.

Лионель Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».

Напомним, уругваец Луис Суарес решил уйти из «Барселоны» вслед за Месси.