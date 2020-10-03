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Метель и град обрушились на Новосибирск – видео

сегодня 16:14

Фото и видео Густаво Зырянова / Сиб.фм

Непогода разразилась в Новосибирске сегодня, 8 октября; на улице сильный ветер, снегопад и град.

Метель, снегопад и мелкий град накрыли Новосибирск сегодня, 8 октября. Помимо непогоды на дорогах и тротуарах начал появляться гололёд.

По прогнозу синоптиков, 8 октября в столице Сибири ожидался только снегопад и минусовая температура. Однако к ним добавились сильный ветер и мелкий град.

На кадрах видео видно, как Новосибирск утопает в граде и снеге. Непогода пришла во все районы города.

Напомним, по прогнозу синоптиков, снегопады в Новосибирске продолжатся до 11 октября.

Автор:
Денис Калин

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Теги

новосибирск
метель
снегопад
град

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