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Михаил Жванецкий уходит со сцены

сегодня 01:05

Фото из открытых источников

Известный писатель – сатирик принял решение прекратить публичные выступления; в качестве основной причины назван возраст.

Михаил Жванецкий прекращает выступления со сцены, уходит с телевидения и радио. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича.

Сташкевич заявил, что причиной является возраст Жванецкого, который принял мужественное решение прервать свою сценическую деятельность и будет стареть дома. Информация на официальном сайте Жванецкого о выступлениях больше неактуальна. Сташкевич заявил, что информация устарела уже во время пандемии коронавируса, теперь же окончательно потеряла значение. В ближайшее время будет принято решение о судьбе сайта.

Напомним, 7 октября Сиб.фм показал закулисную жизнь НОВАТа.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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