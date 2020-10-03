Минздрав отметил стремительный рост заболеваемости коронавирусом среди детей

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В последние две недели число заражённых детей стремительно увеличивается; тяжёлые формы COVID-19 развиваются у детей с хроническими патологиями.

Количество детей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, в России в последние две недели увеличивается. Об этом заявил директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко через пресс-службу Минздрава, сообщают «Ведомости».

«В последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей. Опираясь на опыт Центра инфекционных болезней, который был развёрнут на территории нашего НМИЦ здоровья детей Минздрава России, COVID-19 у детей протекает в лёгкой форме, чаще бессимптомно», — сказал Фисенко.

Фисенко не уточнил, насколько именно выросла заболеваемость. По его словам, тяжёлые формы коронавируса развиваются у детей с серьёзными хроническими патологиями, но в целом вирус поражает детей не так сильно, как взрослых.

Напомним, сегодня врач дал советы по укреплению иммунитета к коронавирусу.