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Мишустин анонсировал новые выплаты российским семьям с детьми: регионы получат миллиарды рублей помощи

сегодня 18:35

Фото pixabay.com

Российские регионы получат миллиарды рублей помощи; премьер Мишустин анонсировал новые выплаты семьям с детьми.

Российское правительство направит регионам около 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Девять миллиардов рублей пойдут на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Оставшиеся средства направят на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок или последующие дети, информирует ТАСС.

Мишустин сообщил, что ещё шесть миллиардов дадут Крыму и Севастополю на решение проблемы водоснабжения полуострова. Из них 870 миллионов рублей направят на ремонт сетей водоснабжения, находящихся в аварийном состоянии.

Глава правительства отметил, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся сложной. В связи с этим правительство предоставит регионам дополнительно около трёх миллиардов на стимулирующие выплаты работникам. Речь идёт о медиках и соцработниках, которые помогают больным в стационарах.

Напомним, Пенсионный фонд объявил о новых правилах выплаты по уходу за детьми.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Мишустин
детские пособия
семьи с детьми

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