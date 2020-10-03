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Мощный снегопад парализовал дороги Новосибирска: где самые сильные пробки

сегодня 18:51

Скриншот «Яндекс.Карты»

В Новосибирске зафиксированы 8-балльные пробки; снегопад привёл к заторам в большей части города.

Пробки в 8 баллов сковали Новосибирские дороги вечером 8 октября. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

На картах видно, что самые сильные заторы сейчас наблюдаются на улице Большевистской, Димитровском мосту и на подъезде к нему по улице Владимировской. Также дороги окрашены в бордовый цвет на Ипподромском шоссе, проспекте Димитрова, Вокзальной магистрали и Богдана Хмельницкого.

Одна из возможных причин пробок — сегодняшний снегопад. Подробнее о том, как это выглядело, — в материале Сиб.фм.

Напомним, сегодня из-за снегопада на дорогах Новосибирска произошло несколько ДТП.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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