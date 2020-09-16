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На Спасской башне Кремля остановятся куранты

сегодня 03:40

Фото РИА Новости

Главные часы страны, чей звон колоколов обозначает наступление Нового года, остановят; произойдёт это в полночь 9 октября.

Куранты Спасской башни Кремля приостановят свою работу ночь с 8 на 9 октября, сообщают РИА «Новости», ссылаясь на дирекцию Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Связано это с необходимостью оснащения звонницы новыми колоколами. Как долго продлится перерыв в работе курантов, не уточняется. Но можно быть уверенными в том, что работы пройдут в максимально сжатые сроки, с учётом статуса спасских курантов.

Напомним, 16 сентября Apple презентовала новые смарт – часы.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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