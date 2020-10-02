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Назван пикантный овощ, помогающий от облысения

сегодня 21:42

Фото из открытых источников

Алопеция или выпадение волос – вещь неприятная; здоровый волосяной покров на голове придаёт и позитивное самочувствие.

Есть немало разного рода способов сохранить пышность шевелюры, включая специальные шампуни и спецдиеты. Однако учёные выяснили, что обычный огородный овощ весьма эффективно борется с облысением. Это – лук, пишет Express.

Естественно, что в данном случае лук помогает не при приёме внутрь, а при наружном употреблении. Это может быть специализированный шампунь или же шампунь с добавлением сока лука. Хватит трёх миллилитров.

Следует втереть средство в кожу головы и немного подержать, не смывая. Ни раздражения, ни аллергической реакции бояться не стоит. Проведены клинические испытания, подтвердившие позитивный эффект спустя четыре недели применения.

Напомним, 2 октября стало известно, что Филип Киркоров лысеет.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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