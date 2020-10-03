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Названа фатальная ошибка при варке картофеля: она приводит к потере полезных свойств

сегодня 20:22

Фото pixabay.com

В картофеле много витаминов и минералов, он помогает поддерживать красоту и здоровье; при варке картофеля большинство людей совершают серьёзную ошибку.

Казалось бы, что может быть проще: почистить клубни и опустить их воду, перед готовностью посолить. Важно, в какую именно воду опускать чищенный картофель. Принято заливать картофель холодной водой, это приводит к вымыванию большей части полезных веществ. Опускать картофель стоит в кипящую воду, сообщает польский портал Wirtualna Polska.

Молодую картошку, опущенную в кипяток, следует варить не больше 20 минут. Старому картофелю лучше сохранить мундир, так как микроэлементы и витамины как раз находятся под кожурой.

Если картофель варится для пюре, лучше порезать его на небольшие куски, что сократит время варки и сохранит питательные вещества. Не помешает добавить молоко, 250 мл на литр, сливочное масло и лук.

Напомним, 5 октября учёные сообщили, что полезные овощи могут превращаться в яд.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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