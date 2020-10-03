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Несколько аварий произошло на снежных дорогах Новосибирска

сегодня 15:01

Фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Несколько ДТП произошло на улицах столицы Сибири; в городе уже второй день идёт снег.

Пять ДТП произошло в Новосибирске в разных частях города. Погода могла внести коррективы в ситуацию на дорогах: второй день в столице Сибири продолжаются снегопады. Об авариях рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Седан Nissan Teana и бортовой грузовик ГАЗ притёрлись на улице Кошурникова. Ночью на этой улице на штыри в разрытой теплотрассе вылетел Lexus.

Минивэн Toyota Ipsum и троллейбус столкнулись на пересечении улиц Кирова и Лобова.

Кроссовер Mazda и фургон Renault не поделили узкий участок дороги на площади Труда.

Иномарка влетела в островок безопасности и снесла дорожный знак на улице Нарымской. На фото видно, что седан получил сильные повреждения переднего бампера.

Ещё один водитель фургона не рассчитал габаритов и не смог протиснуться под путепроводом на Красном проспекте.

Уточняется, что в данных ДТП никто не пострадал.

Напомним, 7 октября трёхлетнюю девочку после ДТП доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Автор:
Денис Калин

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Теги

ДТП
новосибирск
авария

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