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Никого не выпускают: ТЭЦ-5 заминировали в Омске

сегодня 13:19

Фото с сайта pixabay.com, «ЧП Омск»

Предприятие проверяют компетентные органы; персонал омской ТЭЦ решили не эвакуировать.

В Омске неизвестные сообщили об минировании ТЭЦ-5. Об этом сообщили в сообществе «ЧП Омск».

Как пишут в социальных сетях, из здания ТЭЦ никого не выпускают, никто из посетителей также не может попасть внутрь.

Как позже сообщили местным в СМИ в пресс-службе ТГК-11, эвакуацию персонала предприятия не проводили. Сообщение о минировании оказалось ложным. Кто именно «заложил бомбу» в здание – устанавливают компетентные органы.

Напомним, в сентябре по Новосибирску также прокатилась волна ложных минирований.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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