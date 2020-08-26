Никого не выпускают: ТЭЦ-5 заминировали в Омске
Фото с сайта pixabay.com, «ЧП Омск»
Предприятие проверяют компетентные органы; персонал омской ТЭЦ решили не эвакуировать.
В Омске неизвестные сообщили об минировании ТЭЦ-5. Об этом сообщили в сообществе «ЧП Омск».
Как пишут в социальных сетях, из здания ТЭЦ никого не выпускают, никто из посетителей также не может попасть внутрь.
Как позже сообщили местным в СМИ в пресс-службе ТГК-11, эвакуацию персонала предприятия не проводили. Сообщение о минировании оказалось ложным. Кто именно «заложил бомбу» в здание – устанавливают компетентные органы.
Напомним, в сентябре по Новосибирску также прокатилась волна ложных минирований.
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