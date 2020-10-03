Новосибирский минобр сделал заявление по закрытию всех школ на карантин

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Депутат новосибирского горсовета предложил закрыть все школы на карантин из-за второй волны коронавируса; в Министерстве образования прокомментировали ситуацию с инфекцией в учебных заведениях.

На дистанционном обучении – менее 0,1 процента учеников новосибирских школ. Об этом в ответ на запрос сообщили в региональном Министерстве образования. Ранее депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов заявил, что местные школы необходимо закрыть на карантин.

«Вернулись к очной форме обучения после проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий 80 классов в 33 школах, снят карантин в 8 группах детских садов (7 детских садов), в МКОУ СОШ №16 г. Болотное», — сказано в сообщении минобра.

Также в министерстве сообщили, что 126 классов переведены на дистанционное обучение (0,06% об общего кол-ва обучающихся), заболевших — 143 ребенка. 15 детей заболевших в 21 дошкольной организации, закрыты на карантин 6 групп в детских садах, прокомментировали чиновники.

Напомним, ранее Путин высказался о переводе всех школ на дистанционную форму обучения.