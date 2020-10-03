Новосибирский таксист зарезал ревнивого пассажира в Кузбассе

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Мужчина пригласил таксиста на свидание; после распития алкоголя разыгралась кровавая драма.

Жителя Новосибирска задержали в Кузбассе за удар соперника ножом. Об этом сообщила региональная пресс-служба ГУ МВД.

49-летний таксист из Новосибирска подвёз пассажира в Белово на свидание. Во время поездки «Ромео» разоткровенничался о своей романтической истории и пригласил новосибирца присоединиться к ужину в честь знакомства. Но во время застолья после распития спиртного произошла ссора. Таксист вонзил нож в шею романтическому мужчине и сбежал.

Пострадавший также является жителем Новосибирска. Скорую помощь ему вызвала дама сердца.

Таксиста задержали. Возбуждено уголовное дело, по которому мужчине грозит 10 лет тюрьмы.



Напомним, ранее кровавую расправу устроил пьяный подросток в Сибири: бил топором, ножами и бензопилой.