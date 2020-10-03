Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новосибирский таксист зарезал ревнивого пассажира в Кузбассе

сегодня 17:45

Фото с сайта PIXABAY.COM

Мужчина пригласил таксиста на свидание; после распития алкоголя разыгралась кровавая драма.

Жителя Новосибирска задержали в Кузбассе за удар соперника ножом. Об этом сообщила региональная пресс-служба ГУ МВД.

49-летний таксист из Новосибирска подвёз пассажира в Белово на свидание. Во время поездки «Ромео» разоткровенничался о своей романтической истории и пригласил новосибирца присоединиться к ужину в честь знакомства. Но во время застолья после распития спиртного произошла ссора. Таксист вонзил нож в шею романтическому мужчине и сбежал.

Пострадавший также является жителем Новосибирска. Скорую помощь ему вызвала дама сердца.

Таксиста задержали. Возбуждено уголовное дело, по которому мужчине грозит 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее кровавую расправу устроил пьяный подросток в Сибири: бил топором, ножами и бензопилой.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

убийство

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80791
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
73142
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31376
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31208
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28686
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27592
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
24966
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса