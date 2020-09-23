Новосибирский вирусолог Нетёсов назвал COVID-19 «вызовом для больших прорывов в медицине»

ФОТО PIXABAY.COM, с сайта СО РАН, коллаж Сиб.фм

Новосибирский учёный Сергей Нетёсов воспринимает коронавирус как вызов для больших прорывов в медицине; вирусолог считает, что исследования по борьбе с COVID-19 помогут в том числе и в лечении ОРВИ.

Деловой форум OpenBio, где будут обсуждаться вопросы биотехнологий, биофармацевтики и вирусологии, пройдёт в наукограде Кольцово с 27 по 30 октября. В рамках встречи запланирован также круглый стол по вопросам разработки вакцины и лекарств от коронавируса. Об этом сообщается на сайте издания «Наука в Сибири».

Как рассказали организаторы, в дискуссии примут участие руководители фармкомпаний — АО «Медико-биологический союз», АО «Вектор-Бест», разработчики лекарственных препаратов, специалисты-вирусологи из ГНЦ ВБ «Вектор», а также учёные из профильных научных институтов СО РАН. Модерировать встречу будет заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

«В ходе круглого стола планируется обсудить разработку тест-систем, клинические испытания вакцин и создание сильнодействующих лекарственных препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении.

По словам новосибирского учёного Сергея Нетёсова, новая информация от представителей фарминдустрии и научных институтов Сибири сможет замотивировать участников отрасли на собственные инновационные разработки.

«Я считаю, что нам следует воспринимать коронавирус как вызов для больших прорывов в медицине, биотехнологиях и биофарме, поскольку его появление обострило необходимость в решении ряда накопившихся задач в диагностике и лечении ОРВИ», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Нетёсов высказался об эффективности разработанной вакцины от коронавируса.