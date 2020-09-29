Новосибирцы смогут сделать селфи с Луны: необычный арт-объект появится в городе

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новый арт-объект появится в Новосибирске; инсталляция с «Притяжением Луны» может стать новой достопримечательностью города.

Космический корабль из автомобиля УАЗ создали в Новосибирске ради нового арт-объекта, который появится на въезде в город со стороны аэропорта Толмачёво.

Инсталляция «Притяжение Луны» расположится на площадке перед автосалоном «Луна Авто», входящим в группу компаний «Автолига», на улице Станционной, 98/2. Это будет и интересная селфи-точка, и необычный арт-объект, и новая городская достопримечательность одновременно.

Инсталляция будет состоять из переделанного в космический корабль старенького «Уазика» и полусферы, стилизованной под поверхность Луны. Арт-объект будет находиться в центре небольшого сквера с лавочками и фонтаном, который также появится на площадке перед автосалоном.

«Год назад мэрия выделила нам участок на благоустройство перед автосалоном на улице Станционной, который находится фактически на въезде в город со стороны аэропорта, — рассказал Сиб.фм генеральный директор ГК «Автолига» Игорь Кошкин. — И мы пообещали, что на въезде в город мы сделаем вот такую вот точку с космической тематикой, которая перекликается с названием нашего автосалона».

Ранее компания создала другую известную композицию — висящий вверх колёсами автомобиль на улице Богдана Хмельницкого.

Для новой достопримечательности решили не привлекать именитых дизайнеров. Проект разработали сами сотрудники компании, а воплотить его помогли профессионалы.

Инсталляция призвана быть не только радующей глаз площадкой, но и донести до новосибирцев и гостей города глубокий смысл.

«Стремление к развитию позволяет достигать высоких целей, а Новосибирск – это именно тот город, где есть все возможности это сделать. Кроме того, автомобиль УАЗ — это наша история, история отечественного автопрома и нашего автосалона», — отметил Игорь Кошкин.

Есть в новом арт-объекте ещё один смысл. Сегодня он скорее из области фантастики, но идеи фантастов уже не раз оказывались пророческими.

«Космические технологии сегодня развиваются так стремительно, что вполне возможно, что недалёк тот день, когда автомобиль УАЗ действительно будет бороздить просторы Луны», — улыбаясь, добавил Кошкин.

«Новосибирцы и гости нашего города, заезжая в Новосибирск со стороны аэропорта, смогут остановиться в красивом и уютном месте, отдохнуть, сделать необычное фото на память – селфи с Луны», — говорят сотрудники автосалона.

Кроме того, на площадке у сквера будет парковка, что немаловажно на улице Станционной, где практически негде оставить автомобиль тем, кто приехал туда по делам.

Инсталляцию «Притяжение Луны» торжественно откроют в пятницу, 9 октября. На презентации будут представители мэрии и областного правительства. Посетить мероприятие приглашают и всех желающих новосибирцев. Начало в 14:00.

Напомним, в ближайшее время в левобережье Новосибирска появится новая смотровая площадка — панорамный вид на Новосибирск откроется после реконструкции площади Лыщинского.