Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новосибирцы жалуются на дефицит градусников и лекарств в аптеках

сегодня 14:14

Фото pixabay.com

Новосибирские общественники попросили губернатора не допустить дефицита медикаментов на фоне растущего числа заражений коронавирусом; правозащитники также настаивают на закрытии школ на карантин.

Новосибирцы жалуются на дефицит градусников и медицинских препаратов в аптеках города. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

По его словам, жители сообщают о том, что из аптек пропал Метипред – жизненно обеспечивающий препарат.

«Жители региона с тяжёлым протеканием простудных заболеваний не могут вызвать на дом врача. Единый многоканальный телефон 124 постоянно занят, дозвониться удаётся после десятикратных попыток или не удаётся совсем. Многие вызовы остаются не отработанными, ввиду недостатка медицинских бригад», — сказал Антонов.
По словам правозащитника, 8 октября он направил письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой не допустить дефицита медикаментов, а также увеличить число бригад скорой помощи.
Напомним, ранее Ростислав Антонов призвал перевести школы Новосибирска на дистанционное обучение.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80666
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
72586
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31149
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28637
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27519
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
24928
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23123
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября