Новосибирцы жалуются на дефицит градусников и лекарств в аптеках

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Новосибирские общественники попросили губернатора не допустить дефицита медикаментов на фоне растущего числа заражений коронавирусом; правозащитники также настаивают на закрытии школ на карантин.

Новосибирцы жалуются на дефицит градусников и медицинских препаратов в аптеках города. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

По его словам, жители сообщают о том, что из аптек пропал Метипред – жизненно обеспечивающий препарат.

«Жители региона с тяжёлым протеканием простудных заболеваний не могут вызвать на дом врача. Единый многоканальный телефон 124 постоянно занят, дозвониться удаётся после десятикратных попыток или не удаётся совсем. Многие вызовы остаются не отработанными, ввиду недостатка медицинских бригад», — сказал Антонов.

По словам правозащитника, 8 октября он направил письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой не допустить дефицита медикаментов, а также увеличить число бригад скорой помощи.