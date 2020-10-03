Новосибирцы жалуются на дефицит градусников и лекарств в аптеках
Фото pixabay.com
Новосибирские общественники попросили губернатора не допустить дефицита медикаментов на фоне растущего числа заражений коронавирусом; правозащитники также настаивают на закрытии школ на карантин.
Новосибирцы жалуются на дефицит градусников и медицинских препаратов в аптеках города. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.
По его словам, жители сообщают о том, что из аптек пропал Метипред – жизненно обеспечивающий препарат.
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