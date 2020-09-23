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Новую партию лекарства от коронавируса завезли в аптеки Новосибирска

сегодня 20:26

Фото Pixabay

В Новосибирские аптеки поставили ещё больше лекарства от коронавируса; в некоторых местах оно подорожало на 1 рубль.

В аптеки Новосибирска завезли новую партию лекарства от коронавируса «Арепливир». Информация о наличии на сайте Lekvapteke обновилась 8 октября, заметил Сиб.фм. Согласно данным сервиса по заказу препаратов, лейчас «Арепливир» есть в 10 точках.

Ранее Сиб.фм сообщал, что лекарство от коронавируса было в пяти аптеках Новосибирска и стоило 12230 рублей за упаковку. В нескольких аптеках, куда сегодня привезли «Арепливир», его стоимость увеличилась на один рубль — до 12231 р.

Ранее сообщалось, что в сентябре в московские, а позже в региональные аптеки поступил первый российский препарат от коронавируса. Спустя некоторое время на производителя обрушилась волна критики в связи с высокой стоимостью лекарства — за упаковку в 40 таблеток придётся отдать не меньше 12 230 рублей.

Позже ценой на препарат заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Вероятно, его стоимость может снизиться до 8 тысяч рублей.

Напомним, в конце сентября стали известны побочные эффекты препарата от коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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