Нюх на доллары: служебные собаки Новосибирской таможни нашли «забытые» миллионы

Фото пресс-службы Новосибирской таможни

Почти 30 попыток провезти через границу незадекларированные деньги удалось пресечь с помощью служебных собак; четвероногие таможенники унюхали почти 3,5 миллиона рублей и около 8 тысяч долларов США.

Служебные собаки Новосибирской таможни обследовали с начала года более 10 миллионов заграничных посылок, почти 200 тысяч единиц багажа в международном аэропорту, а также более миллиона коробок с различным товаром. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате, только с января по сентябрь было выявлено 16 фактов незаконного перемещения через границу наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ; 159 фактов перемещения табачных изделий сверх установленной нормы, а также 27 фактов недекларирования крупных сумм наличных денежных средств.

Как рассказали в таможне, у граждан в общей сложности изъято порядка 1,2 килограмма синтетических наркотиков, 226 граммов сильнодействующих и 139 граммов психотропных веществ.

«Общий вес изъятых табачных изделий составил почти 600 килограммов, а сумма изъятых денежных средств – 3,5 млн рублей и более 8 тысяч долларов США», — сказали в пресс-службе.

Отметим, что всего в Новосибирской таможне проходят службу 13 собак.