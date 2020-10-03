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Облил растворителем и поджёг: пьяный новосибирец едва не убил сожительницу и её годовалого ребёнка

сегодня 13:27

Фото pixabay.com

В Новосибирской области передано в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Тогучина; мужчина обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью.

Новосибирские следователи завершили работу над уголовным делом в отношении ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя Тогучина. Он обвиняется в покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершённое с особой жестокостью. Материалы дела переданы в суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным следствия, 3 июля обвиняемый распивал спиртное в компании своей гражданской жены. В доме также находился годовалый сын женщины. Во время застолья между сожителями возник конфликт. Не желая продолжать ссору, женщина взяла на руки ребёнка и выбежала из дома на улицу. В это время разъярённый мужчина взял бутылку с растворителем, которая стояла на веранде, и побежал вслед за ней. Догнав женщину, на руках которой находился малолетний ребёнок, злоумышленник вылил на них растворитель и поджёг их при помощи зажигалки.

В этот момент находящиеся на соседнем участке в ограде дома соседи услышали крики о помощи, подбежали к потерпевшим и потушили открытое пламя на их телах и одежде. После чего женщину с ребёнком госпитализировали в ГБУЗ НСО «Тогучинская центральная районная больница», где им своевременно была оказана медицинская помощь.

Напомним, ранее Сиб.ф рассказал историю трагических отношений сибирячки, которую в день свадьбы убил вернувшийся из колонии возлюбленный.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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